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Коноплев пригласил Лукашенко на гандбол

Председатель БФГ Владимир Коноплев пригласил главу Беларуси на матч чемпионата СКА – БГК.

Ранее Лукашенко раскритиковал армейцев за первый матч с «Райн Левеном» в рамках Кубка ЕГФ.

Напомним, что СКА уступил в первой игре немецкому клубу 30:28. Во второй встрече «Райн Левен» также оказался сильнее 29:17. Таким образом, по сумме двух матчей СКА не пробился в групповой раунд.

Следующий матч между БГК и СКА состоится 14 декабря в Минске.
Источник: tribuna.com
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