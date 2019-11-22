Коноплев пригласил Лукашенко на гандбол
Председатель БФГ Владимир Коноплев пригласил главу Беларуси на матч чемпионата СКА – БГК.
Ранее Лукашенко раскритиковал армейцев за первый матч с «Райн Левеном» в рамках Кубка ЕГФ.
Напомним, что СКА уступил в первой игре немецкому клубу 30:28. Во второй встрече «Райн Левен» также оказался сильнее 29:17. Таким образом, по сумме двух матчей СКА не пробился в групповой раунд.
Следующий матч между БГК и СКА состоится 14 декабря в Минске.
Источник: tribuna.com
10:12 22/11/2019
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