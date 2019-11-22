Коноплев пригласил Лукашенко на гандбол

Ранее Лукашенко раскритиковал армейцев за первый матч с «Райн Левеном» в рамках Кубка ЕГФ.





Напомним, что СКА уступил в первой игре немецкому клубу 30:28. Во второй встрече «Райн Левен» также оказался сильнее 29:17. Таким образом, по сумме двух матчей СКА не пробился в групповой раунд.





Следующий матч между БГК и СКА состоится 14 декабря в Минске.