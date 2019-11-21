







Согласно олимпийской квалификационной системе, Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить количество спортсменов, внесенных в список до 15 декабря 2019 года, до того, как UCI перераспределит оставшиеся места.





Всего в групповой гонке могут принять участие 130 велогонщиков, в том числе Казахстан и Россия смогут выставить по 3 спортсменов, Латвия и Эстония по 2 спортсмена, Азербайджан, Беларусь, Литва, Узбекистан и Украина — 1 спортсмена, сообщает velolive.com.





Всего в индивидуальной гонке ("разделке") у мужчин могут принять участие 40 спортсменов, в том числе Эстония сможет выставить 2 спортсменов, Казахстан и Россия — 1 спортсмена.









Ранее гонка с раздельным стартом в исполнении самого титулованного белорусского гонщика Василия Кириенко была единственной возможностью для национальной сборной зацепиться за тройку призеров в шоссейном велоспорте.





Остается еще небольшая надежда на UCI, которая может выделить дополнительные персональные квоты по своему усмотрению.



