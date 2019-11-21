







- Как говорят в спорте, выигрывает команда – проигрывает тренер. Сейчас болельщики наверняка будут требовать вашей отставки...





– Скажу, что здесь мы чемпионы мира – в этом нам просто нет равных. А вот конструктивную критику всегда воспринимаю нормально. Не говорю, что не ошибаюсь – это делают и футболисты, и тренеры. Вопрос в том, как мы реагируем на ситуацию и выходим из нее. У меня в жизни уже есть опыт, когда мы ошибались, но в итоге исправляли положение. Это касается и юношеских сборных. А паники, повторюсь, нет. Абсолютно. Но то, что уезжаем из Подгорицы с неприятным осадком на душе – не то слово... – сказал Мархель.