Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Матч Кубка Дэвиса закончился в 4.04 утра. Только одна встреча в истории тенниса завершалась позднее

Парный матч американцев Сэма Куэрри и Джека Сока против итальянцев Фабио Фоньини и Симоне Болелли в рамках финального турнира Кубка Дэвиса в Мадриде закончился в 4.04 утра по местному времени. Американцы победили 6:7, 7:6, 6:4.

Фоньини по поводу такого позднего завершения матча написал в инстаграме: "Мы наконец-то доиграли. Новые правила не самые хорошие, это можно сказать точно".

В истории тенниса был только один матч, который закончился позже. На Australian Open-2008 Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис играли до 4.34 утра по Мельбурну.

В нынешнем году на Australian Open Гарбинье Мугуруса обыграла Йоханну Конту в 3.12 по местному времени, отмечает sports.ru.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru