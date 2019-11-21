Матч Кубка Дэвиса закончился в 4.04 утра. Только одна встреча в истории тенниса завершалась позднее
Парный матч американцев Сэма Куэрри и Джека Сока против итальянцев Фабио Фоньини и Симоне Болелли в рамках финального турнира Кубка Дэвиса в Мадриде закончился в 4.04 утра по местному времени. Американцы победили 6:7, 7:6, 6:4.
Фоньини по поводу такого позднего завершения матча написал в инстаграме: "Мы наконец-то доиграли. Новые правила не самые хорошие, это можно сказать точно".
В истории тенниса был только один матч, который закончился позже. На Australian Open-2008 Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис играли до 4.34 утра по Мельбурну.
В нынешнем году на Australian Open Гарбинье Мугуруса обыграла Йоханну Конту в 3.12 по местному времени, отмечает sports.ru.
13:19 21/11/2019
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