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Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК

Европейская комиссия рассматривает вопрос о полном запрете на использование свинца в спорте на открытом воздухе, ссылаясь на то, что он наносит вред экологии.


Как сообщает норвежский канал NRK, она обратилась с соответствующим запросом в Европейское химическое агентство. Возможные реформы, сетуют эксперты, могут поставить крест на классическом биатлоне, в котором для изготовления патронов используется как раз таки свинец.

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард отмечает, что патроны, которые используются в гонках сейчас, в настоящее время заменить пока нечем.

"Мы серьезно относимся к этому. Ведь оружие - важная часть нашего спорта, и в настоящее время у нас нет альтернативы стрельбе", - сказал он.


Эксперты утверждают, что патроны не сможет заменить даже лазер, поскольку в случае снегопада лазерный луч не будет работать.

"На сегодняшний день я не вижу, что лазер станет частью IBU и Кубка мира", - признается Бейгард.

Директор по коммуникациям компании Nammo, производящей боеприпасы для биатлона, Эндре Лунде говорит, что его организация рассматривала "экзотические смеси пластмасс и других металлов", но назвал перспективу внедрения этого нереальной.
Интерфакс
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