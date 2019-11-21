Умер известный белорусский тренер Петр Яновский

В 1967 году устроился на работу тренером по гребле в ДЮСШ № 1 города Бобруйска.





С 1986 года работал в должности тренера-преподавателя по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственное училище олимпийского резерва.





Среди его воспитанников — именитые белорусские гребцы Александр и Андрей Богдановичи, Александр Жуковский, Максим Петров.





Петр Федорович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Почета, отмечает mst.by.



