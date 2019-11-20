Главный тренер боксеров: Ребята получают по 900 рублей — огромные деньги

Главный тренер национальной сборной по боксу Валерий Корнилов рассказал об обязательствах боксеров, которые будут бороться за попадание на Олимпиаду в Токио-2020. Его слова прозвучали в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".