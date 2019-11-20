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Сотрудница столовой в Стайках: Арямнов — хороший парень, всегда благодарит, добавку просит

Сотрудница столовой в спорткомплексе "Стайки" для программы "Спорт-кадр" и телеканала "Беларусь 5" рассказала о том, как ведет себя при приеме пищи и чуть после олимпийский чемпион Андрей Арямнов.

- Едят все. Едят разное. Салаты очень разнообразные. Много овощей, капусты квашеной, огурчики.

- А Андрюша Арямнов заходит в столовую?

- Ой, конечно! Очень хороший парень, дай ему бог здоровья. Он нас никто не обходит. Всегда зайдет и поблагодарит.

- Добавки часто просит?

- Просит. И макароны просит, и мясо.
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