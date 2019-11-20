Сотрудница столовой в Стайках: Арямнов — хороший парень, всегда благодарит, добавку просит

Сотрудница столовой в спорткомплексе "Стайки" для программы "Спорт-кадр" и телеканала "Беларусь 5" рассказала о том, как ведет себя при приеме пищи и чуть после олимпийский чемпион Андрей Арямнов.