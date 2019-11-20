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Лукашенко: Эти "Цмокі" как цмокали, так и цмокают подряд

Лукашенко высказал недовольство последними выступлениями баскетболистов

"Если уж честно говорить, волейбол чуть-чуть стал заметнее, в отличие от баскетбола. Там эти «Цмокі» как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать. И последняя игра, по-моему, с Великобританией, мы играли, девушки, в два раза выиграли. 

О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах у спортсменов не все в порядке, у тренеров. Они могут блестяще сыграть, провести игру, а следующую, с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, им могут проиграть.

Как у Баскова «Динамо» хоккейное. Они могут выиграть у топовых команд, а потом дома проиграть команде, которая на голову ниже. Это что? Это мозги в порядок надо приводить прежде всего. И надо бороться, а не выходить вразвалочку: метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы, - цитирует Лукашенко СТВ
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