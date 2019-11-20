Лукашенко: Эти "Цмокі" как цмокали, так и цмокают подряд

"Если уж честно говорить, волейбол чуть-чуть стал заметнее, в отличие от баскетбола. Там эти «Цмокі» как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать. И последняя игра, по-моему, с Великобританией, мы играли, девушки, в два раза выиграли.





О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах у спортсменов не все в порядке, у тренеров. Они могут блестяще сыграть, провести игру, а следующую, с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, им могут проиграть.



