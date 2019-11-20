Карстен начнет работу в тренерском штабе сборной Беларуси

Знаменитая белорусская гребчиха Екатерина Карстен, не так давно объявившая, что завершает карьеру, 3 января возвращается в Беларусь и будет работать в тренерском штабе сборной. Об этом сообщил корреспондент БГТРК Станислав Липский.