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Карстен начнет работу в тренерском штабе сборной Беларуси

Знаменитая белорусская гребчиха Екатерина Карстен, не так давно объявившая, что завершает карьеру, 3 января возвращается в Беларусь и будет работать в тренерском штабе сборной. Об этом сообщил корреспондент БГТРК Станислав Липский.




Екатерина Карстен первая двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000) в истории независимой Беларуси; обладательница пяти олимпийских медалей, 6-кратная чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009) в гребле в лодке-одиночке. Заслуженный мастер спорта СССР и Беларуси, первый в истории полный кавалер белорусского ордена Отечества.
Tribuna
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