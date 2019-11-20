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Лукашенко – Черкашиной: «Слушай, вы не умеете делать эти элементы, как россияне?»

Александр Лукашенко вчера имел показательный диалог со старшим тренером национальной команды по художественной гимнастике Любовью Черкашиной.



Лукашенко: Ну что, Люба, сколько медалей будет?

Черкашина: Работаем, готовимся к Олимпийским играм. Сами больше всех хотим стоять на пьедестале.

Лукашенко: Слушай, скажи мне, пожалуйста, вы не умеете делать эти элементы, как россияне? Или вы просто не дорабатываете, или психология не срабатывает?

Черкашина: Пересмотрели. Сейчас составляем новые программы. Трудность исполнения сейчас очень двинулась вперед. На чемпионате мира многие на этом сыграли. Можно было сработать хитрее. Сейчас составляем новые программы. Будет абсолютный максимум сложности.


Лукашенко: Кто еще хочет что-то сказать? Желающих нет. Я понимаю, что я немножко вас прибил своим авторитетом. Но я специально делаю акцент на этом, чтобы вы поняли остроту проблемы. Как хотите, так и работайте. Переносить это на спортсмена не надо, чтобы он излишне не перенапрягался и не волновался. Вы у себя в голове нарисуйте план, в результате которого будет результат.
Tribuna
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