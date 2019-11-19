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Хоккеисты минского "Динамо" в Нижнем Новгороде проиграли местному "Торпедо"

19 ноября хоккеисты минского "Динамо" встречались в Нижнем Новгороде с местным "Торпедо".

Игра закончилась поражением гостей — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2), передает "Еврорадио".

Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте встречи, и только под конец второго периода, на 38-й минуте Олег Евенко сумел забить шайбу в ворота "Торпедо".

В последнем периоде при счёте 2:1 в пользу "Торпедо" тренер динамовцев Крейг Вудкрафт в последние минуты встречи заменил вратаря на полевого игрока. И Куинтон Хауден на 59-й минуте забил шайбу в пустые ворота "зубров" — 3:1. Однако за три секунды до финальной сирены Теему Пулккинен сумел сократить разрыв — 3:2.
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