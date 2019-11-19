У России могут забрать домашние матчи на Евро-2020
России грозит запрет на проведение домашних матчей на чемпионате Европы по футболу-2020 из-за несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Об этом сообщает Daily Mail.
9 декабря состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассматриваться рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
По информации источника, в случае вынесения подобного вердикта, Россия сможет опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. От России принимать континентальное первенство будет Санкт-Петербург.
Источник: rambler.ru
17:00 19/11/2019
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