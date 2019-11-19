Лукашенко - спортфункционерам: Уж кому не будет прощения, так это вам
Глава Беларуси и НОКа Александр Лукашенко на завершившемся сегодня олимпийском собрании обозначил, насколько высокая ответственность будет возложена на руководителей Белорусской федерации легкой атлетики на Играх в Токио.
"Уж кому не будет прощения, так это вам. Вместе с Вадимом. Вырастил Девятовского на собственных руках. Впереди все перспективы, только дай результат. Медали, награды, деньги — все в ваших руках. Смотрел чемпионат мира в Дохе, потирал руки. Три-четыре медали, вы говорили? Полтора дня до конца остается, думаю, где вы будете их завоевывать?
Не надо ни на что ссылаться. Понимаю, марафон — почти 50 километров. Это невыносимо [в той жаре, что была]. Но прыгать, бегать, метать — можно было. Не надо говорить про какие-то проблемы. Всем было тяжело. В Токио будет тоже", — цитирует Лукашенко pressball.by
15:30 19/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение