



Он обратил внимание, что спортивные объекты несут большую социальную нагрузку, ведь атлеты там тренируются бесплатно, за государственный счет. Часто содержать такие объекты затратно.





Лукашенко считает, что необходимо предпринять меры, чтобы сделать спортивные площадки окупаемыми. "Больших денег тут не заработаешь, но окупаться они должны, особенно в таких видах, как теннис", - убежден он.





По мнению Лукашенко, успешным спортсменам, которые добились высот и заработали денег, тоже нужно вносить вклад в развитие белорусского спорта и помогать другим атлетам. Например, покупать инвентарь - те же ракетки во Дворец тенниса.





"Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране. Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят", - заявил глава государства.









Лукашенко также на собрании обратил внимание всего руководства олимпийского комитета на то, что "собственность НОК - это святое". За состояние спортивных объектов отвечает и министр спорта, отметил Александр Лукашенко.





"Задача номер один министру - свято беречь государственную собственность, которая передается в распоряжение спортсменов, где они могут тренироваться и показывать высокие результаты. Об этом я его уже предупредил. То же самое и в НОКе должно быть", - подчеркнул он.