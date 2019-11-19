Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания.





На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок





По словам Александра Лукашенко, он пока не принял окончательного решения, будет ли его сын Виктор совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности.









Напомним, в апреле Исполком НОК принял решение о том, что исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета будет помощник главы Беларуси по национальной безопасности, его старший сын Виктор Лукашенко.









Тогда оговаривалось, что он будет заниматься данной деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника президента.