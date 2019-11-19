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Лукашенко не уступает дорогу сыну: Виктор не будет президентом НОК Беларуси

Кандидатура Виктора Лукашенко предложена для избрания на пост первого вице-президента НОК, то есть заместителя отца.


На Олимпийском собрании, которое проходит сегодня, рассматривается также ряд иных организационных вопросов. В частности, об исключении из членов НОК, избрании новых и почетных членов комитета, об изменении состава ревизионной комиссии и Исполкома НОК. Предстоит также утвердить отчет ревизионной комиссии НОК за 2017-2018 годы. Одним из важных вопросов повестки дня станет обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях и подготовка к летним Олимпийским играм – 2020 в Токио.


Как сообщалось, в апреле этого года Исполком НОК принял решение о том, что исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета будет помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Тогда оговаривалось, что он будет заниматься данной деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника Президента. В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий планировалось решить вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.
Tribuna
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