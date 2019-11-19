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«Арямнов – сумасшедший, как раз он и может выиграть Олимпиаду второй раз»

Олимпийский чемпион по дзюдо Игорь Макаров поделился мнением об Андрее Арямнове.

«Андрей Арямнов неплохой парень. Но он такой сам по себе. Мы все не супердисциплинированные, не суперрежимщики, хотя грань какая-то, понятно, есть. У него в определенный момент она оказалась немного сдвинута.

Вообще, все спортсмены высокого класса слегка чокнутые. У каждого свои фишки. Арямнов довольно эпатажный, неординарный. И мне интересно наблюдать за его карьерой. Особенно сейчас, когда он вернулся и стал серебряным призером чемпионата мира. Если удастся попасть в Токио и успешно выступить, это будет очень круто. Андрюха — сумасшедший, как раз он и может выиграть Олимпиаду второй раз. 

Только такие и делают это неоднократно», – сказал Макаров.
Tribuna
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