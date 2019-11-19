«Андрей Арямнов неплохой парень. Но он такой сам по себе. Мы все не супердисциплинированные, не суперрежимщики, хотя грань какая-то, понятно, есть. У него в определенный момент она оказалась немного сдвинута.





Вообще, все спортсмены высокого класса слегка чокнутые. У каждого свои фишки. Арямнов довольно эпатажный, неординарный. И мне интересно наблюдать за его карьерой. Особенно сейчас, когда он вернулся и стал серебряным призером чемпионата мира. Если удастся попасть в Токио и успешно выступить, это будет очень круто. Андрюха — сумасшедший, как раз он и может выиграть Олимпиаду второй раз.





Только такие и делают это неоднократно», – сказал Макаров.