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19 ноября Александр Лукашенко проведет Олимпийское собрание

Во вторник, 19 ноября, в здании Национального олимпийского комитета Беларуси пройдет Олимпийское собрание. Его проведет президент страны и НОКа Александр Лукашенко. Начало в 10.30.

На форуме будут подведены итоги выступления белорусских спортсменов на важных международных соревнованиях в 2019 году, оценен ход подготовки национальных команд к Олимпийским играм в Токио, а также подняты другие актуальные вопросы белорусского спорта.
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