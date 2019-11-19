19 ноября Александр Лукашенко проведет Олимпийское собрание
Во вторник, 19 ноября, в здании Национального олимпийского комитета Беларуси пройдет Олимпийское собрание. Его проведет президент страны и НОКа Александр Лукашенко. Начало в 10.30.
На форуме будут подведены итоги выступления белорусских спортсменов на важных международных соревнованиях в 2019 году, оценен ход подготовки национальных команд к Олимпийским играм в Токио, а также подняты другие актуальные вопросы белорусского спорта.
10:13 19/11/2019
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