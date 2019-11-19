Владимир Куц. «Ставил рекорды — теперь никому не нужен»

Участник Великой Отечественной войны Владимир Куц случайно попал в большой спорт. Только в 26 лет легкоатлет присоединился к советской сборной, и уже через два года стал мировым лидером бега на длинные дистанции. Он десять раз выигрывал первенства СССР и с рекордом побеждал на Олимпийских играх. Соперники боялись Куца и называли его машиной. Он отдавал все силы для побед, из-за чего быстро подорвал здоровье и был вынужден оставить спорт. В 48 лет он смешал снотворное с алкоголем и больше не проснулся. «Лента.ру» — о жизни и смерти великого легкоатлета.

«Он безжалостная беговая машина»

Если бы в детстве полноватому и неповоротливому Вове Куцу по прозвищу Пухтя сказали, что он станет звездой легкой атлетики, он бы никогда не поверил. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его родное село Алексино на Украине оккупировали немцы. Сразу после освобождения деревни юноша, приписав себе два года, попросился на фронт.









За это время Куц успел поработать связным в штабе, грузчиком и почтальоном в тылу. После окончания войны Владимир отправился служить на Балтийский флот. К тому времени окрепший и подтянутый Куц заинтересовался бегом.





Без тренера и систематической подготовки спортсмен побеждал на гарнизонных соревнованиях. После того как он стал первым на дистанции пять тысяч метров на турнире в честь Дня Победы, Куца посылали уже на все соревнования флота. На талантливого моряка обратили внимание и в сборной СССР.





Фото: GOPA / AP





В 1953 году Куца пригласили в национальную команду и назначили личного тренера — Григория Никифорова, которого называли «профессором бега». Партнеры по сборной с недоверием смотрели на 26-летнего новичка. Но в этом же сезоне Куц стал чемпионом СССР, а еще через год на первенстве Европы в Берне завоевал золото на дистанции пять тысяч метров, установив новый мировой рекорд — 13 минут и 56,61 секунды.





Рекорд не продержался и двух месяцев, достижение советского бегуна побил венгр Шандор Йхарош. Следующие два года Куц вновь и вновь отвоевывал звание рекордсмена мира, за что в прессе его прозвали роботом.





Британский корреспондент Роджер Баннистер, бывший атлет и будущий министр спорта Великобритании, считал, что в беге Куца нет мысли, однако победить его невозможно. «В Куце я не нашел ничего, кроме безжалостной беговой машины», — говорил британец.

«Надеюсь, мне никогда не придется выступать против Куца»

На Олимпийские игры-1956 в Мельбурн Куц поехал в статусе фаворита. Когда советские спортсмены оказались в Австралии, то первым делом пошли смотреть город. Владимир в это время изучал дорожку на стадионе и своего основного соперника.





Им был британец Гордон Пири, незадолго до соревнований отобравший у советского бегуна мировой рекорд на 10 тысяч метров. Для этой дистанции Куц выбрал тактику «рваного бега», постоянно ускоряя и замедляя темп. По его словам, Пири следовал за ним, переходя с дорожки на дорожку. Британец был согласен на все, даже на зигзаги, только не на лидирование. Тогда Куц решил сбавить темп и жестом предложил Пири возглавить забег.





Британец лидировал всего сто метров. «Мы бежим рядом, и он настолько измотан, настолько устал, что ему, видимо, уже ничто не страшно, даже поражение», — рассказывал Куц. Тогда советский бегун развил максимальную скорость и обогнал соперника.





«Когда, по привычке, подняв правую руку, я разорвал финишную ленту, казалось, само небо лишилось олимпийского спокойствия. Замедлив бег, я прошел еще один, двадцать шестой круг. Это был круг почета», — вспоминал Куц. Он установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 28 минут и 45,6 секунды.





Пири, финишировавший только восьмым, говорил, что был раздавлен тем, как советский атлет обыграл его. «Куц убил меня быстротой и сменой темпа. Надеюсь, мне никогда не придется еще раз выступать против него. Куц — величайший бегун, и я никогда не смогу победить его», — признавался британец.





Через несколько дней Владимиру предстояло выступать на дистанции пять тысяч метров. У него болели ноги, от перенапряжения началось головокружение — врачи уговаривали его сняться с соревнований. Тогда Куц заявил тренеру сборной, что не может бежать. Но партийные чиновники были настойчивы: «Надо, Володя. Для Родины надо».









На дистанции пять тысяч метров англичане образовали «противокуцевскую коалицию», направленную против рваного бега. Но Куц выбрал другую тактику, переиграв соперников. Он бежал равномерно, без рывков. Скорость спортсмена была настолько высокой, что американцу Биллу Деллингеру и югославу Велису Мугоше даже пришлось сойти с дистанции. Советский бегун победил с новым олимпийским рекордом — 13 минут и 39,6 секунды, улучшив предыдущий результат на 27 секунд.





Куц был признан лучшим спортсменом года. Даже Баннистер признал, что советский атлет не просто робот, а один из умнейших тактиков мирового бега. Владимиру доверили нести знамя сборной СССР на закрытии Игр.

«Ставил рекорды — теперь никому не нужен…»

После триумфальной Олимпиады в Мельбурне Куц почти год восстанавливался. Медики настаивали на том, чтобы спортсмен бросил бег. Но Куц возобновил тренировки и в 1957 году на чемпионате Европы в Риме установил новый мировой рекорд в беге на пять тысяч метров, пробежав дистанцию за 13 минут и 35 секунд. Рекорд продержался восемь лет.





Это был последний победный турнир в карьере Куца. Спортсмена вновь стали мучить боли в ногах, у него обнаружилась повышенная проницаемость сосудов и капилляров. Врачи предупредили, что бег погубит его окончательно.





Куц начал проигрывать всем даже на тренировках. Его жена Раиса рассказывала, как после очередного поражения он выбежал со стадиона, упал в кусты и начал царапать руками землю — так переживал. В 1959 году он завершил спортивную карьеру.





Владимир поступил в университет и жаловался супруге, работавшей журналистом, что всю жизнь потратил на тренировки, а знаний и образования не получил. Он стал работать тренером в ЦСКА. По словам жены, Куц мечтал вырастить олимпийского чемпиона и повсюду искал одаренных бегунов.





Владимир Куц

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости





Куц успел воспитать двух талантливых легкоатлетов: Владимира Афонина, ставшего чемпионом и рекордсменом СССР в беге на пять тысяч метров, и Сергея Скрипку — чемпиона и трехкратного призера страны в стипль-чезе (беге на три тысячи метров с барьерами). Афонину даже удалось побить результат, 15 лет принадлежавший самому Куцу.





Спортсмены вспоминали, что на сборах и турнирах тренер заменял им отца. «Мы с Афониным, например, постоянно жили у него, пока Петрович не сделал нам квартиры в Москве, готовил нам, возил на соревнования на “Волге”», — рассказывал Скрипка.





Куц готовил своих учеников к Играм-1972 в Мюнхене, но за несколько месяцев до соревнований попал в аварию и перенес инсульт. После восстановления тренер начал ходить с палкой, и советские спортивные чиновники посчитали, что в таком виде тренеру нельзя показываться на Олимпиаде.





Ученики Куца поехали на Игры без своего наставника и провалились. Афонин занял седьмое место в предварительном забеге на пять тысяч метров, Скрипка лишился шиповки, упал и также остался без финала.





«Если бы Владимир Петрович присутствовал в Мюнхене, мы бы с Афониным выступили гораздо лучше: Петрович мог завести, как никто другой. Он говорил: “Ваше дело заниматься спортом, остальные проблемы я беру на себя”», — вспоминал Скрипка.





Куц был раздавлен и начал пить. Он переживал развод со второй женой и остался один в пустой квартире. В разговоре с братом он сказал: «Ну, вот, браток, жил для семьи — не получилось. Ставил рекорды — теперь никому не нужен…»









16 августа 1975 года Куц позвонил Скрипке и попросил его приехать. Тренер был пьян. В два часа ночи Владимир принял смертельную дозу снотворного и запил лекарство алкоголем. Больше он не проснулся.





Скрипка считает, что Куц сделал это преднамеренно: «Видно, очень устал от житейских передряг. В последние годы любил повторять, что был великим спортсменом, а наша советская система сделала из него великого дурака…»





В день смерти Куца во Франции проходил легкоатлетический турнир. Когда объявили о трагедии, соревнования приостановили. Стадион встал в память о великом бегуне.







