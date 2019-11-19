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"Это был прямой рейс Минск — Варшава. Как на нем можно было потерять мой багаж?!"

Вера Лапко в негодовании от "Белавиа"

В инстаграме белорусской теннисистки Веры Лапко появился {select}{cav}сториз{cav} в виде обращения к администрации авиакомпании "Белавия".

Спортсменка рассказала, что на прямом рейсе Минск — Варшава пропал ее багаж весом 13 кг, который был зарегистрирован на стойке национального аэропорта "Минск".


"Со мной такое впервые в карьре — чтобы на прямом рейсе пропал багаж. Как такое возможно?", — вопрошает Лапко.

По ее словам, на рейсе она такая была не одна — у нескольких пассажиров багаж также не добрался до польской столицы.

"Белавиа" все по барабану", — возмущается теннисистка и обещает все это не оставить просто так.
pressball.by
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