В инстаграме белорусской теннисистки Веры Лапко появился {select}{cav}сториз{cav} в виде обращения к администрации авиакомпании "Белавия".





Спортсменка рассказала, что на прямом рейсе Минск — Варшава пропал ее багаж весом 13 кг, который был зарегистрирован на стойке национального аэропорта "Минск".









"Со мной такое впервые в карьре — чтобы на прямом рейсе пропал багаж. Как такое возможно?", — вопрошает Лапко.





По ее словам, на рейсе она такая была не одна — у нескольких пассажиров багаж также не добрался до польской столицы.





"Белавиа" все по барабану", — возмущается теннисистка и обещает все это не оставить просто так.



