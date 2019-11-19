В состав нового белорусского парламента попал олимпийский чемпион-1992 по гребле Александр Масейков
Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м Александр Масейков выиграл выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Могилевско-Промышленного округа №87.
Об этом информирует ЦИК.
Масейков — трехкратный чемпион мира (1994 — гребля на каноэ-двойке на дистанции 200 метров, 1997 — на каноэ-двойке и каноэ-четверке на дистанции 200 метров). Серебряный призер чемпионата Европы 1997 года на каноэ-одиночке.
Масейков до выборов работал директором государственного специализированного учебно-спортивного учреждения "Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта".
09:17 19/11/2019
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