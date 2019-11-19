Об этом информирует ЦИК.





Масейков — трехкратный чемпион мира (1994 — гребля на каноэ-двойке на дистанции 200 метров, 1997 — на каноэ-двойке и каноэ-четверке на дистанции 200 метров). Серебряный призер чемпионата Европы 1997 года на каноэ-одиночке.





Масейков до выборов работал директором государственного специализированного учебно-спортивного учреждения "Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта".



