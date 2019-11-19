Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Артем Милевский forever?

Нападающий брестского футбольного клуба "Динамо" Артем Милевский не собирается завершать спортивную карьеру.

Артем Милевский / ФК "Динамо-Брест"

"Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем", — заявил футболист в интервью SportArenaTV.

Брестское "Динамо" в этом сезоне претендует на чемпионский титул. Журналист поинтересовался, не планирует ли Милевский в случае чемпионства уйти на пике карьеры.

"На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить? Тот отправляет, ты меня отправляешь", — возмутился футболист.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия
08:45
Array ( [0] => 7 [1] => 8 )
Артем Милевский forever?




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru