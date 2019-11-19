Артем Милевский forever?

Артем Милевский / ФК "Динамо-Брест"





"Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем", — заявил футболист в интервью SportArenaTV.





Брестское "Динамо" в этом сезоне претендует на чемпионский титул. Журналист поинтересовался, не планирует ли Милевский в случае чемпионства уйти на пике карьеры.





"На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить? Тот отправляет, ты меня отправляешь", — возмутился футболист.