Артем Милевский forever?
Нападающий брестского футбольного клуба "Динамо" Артем Милевский не собирается завершать спортивную карьеру.
Артем Милевский / ФК "Динамо-Брест"
"Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем", — заявил футболист в интервью SportArenaTV.
Брестское "Динамо" в этом сезоне претендует на чемпионский титул. Журналист поинтересовался, не планирует ли Милевский в случае чемпионства уйти на пике карьеры.
"На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить? Тот отправляет, ты меня отправляешь", — возмутился футболист.
08:45 19/11/2019
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