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Белорусы завоевали четыре медали на чемпионате мира по панкратиону

ЧМ по возрожденному древнему олимпийскому виду единоборства прошел в Риме.

Белорусские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по панкратиону, который завершился в Риме.

В разделе Athlima ("лайт контакт") две серебряные награды завоевали Иван Кулак в весовой категории до 75 кг среди кадетов и Максим Бачило в весовой категории до 84 кг среди юниоров.


В заключительный день чемпионата мира белорусы завоевали еще две награды. Андрей Жуковский, впервые выступавший среди сениоров, бойцов в возрасте от 20 до 25 лет, принес нашей стране бронзовую медаль в категории до 91 кг. Максим Бачило вновь поднялся на пьедестал почета, заняв третье место.

Завоевавшие медали спортсмены представляют бойцовскую команду ACADEMY MMA, отмечает pankrationuww.by.
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