Когда соскучился по Бресту: Марадона может покинуть «Химнасию»

Такая вероятность существует из-за того, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента «Химнасии», сообщает TNT Sports





Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.





После 13 туров «Химнасия» с 10 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 22-е место из 24.





Напомним, что Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».