Когда соскучился по Бресту: Марадона может покинуть «Химнасию»
Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона может уйти из клуба.
Такая вероятность существует из-за того, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента «Химнасии», сообщает TNT Sports.
Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.
После 13 туров «Химнасия» с 10 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 22-е место из 24.
Напомним, что Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».
18:35 18/11/2019
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