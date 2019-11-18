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Когда соскучился по Бресту: Марадона может покинуть «Химнасию»

Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона может уйти из клуба.

Такая вероятность существует из-за того, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента «Химнасии», сообщает TNT Sports.

Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.

После 13 туров «Химнасия» с 10 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 22-е место из 24.

Напомним, что Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».
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