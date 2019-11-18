Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Следственный комитет расследует странный хоккейный матч в чемпионате Беларуси

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» в белорусской Экстралиге. Об этом сообщает официальный сайт федерации хоккея.

«Запланированное на 18 ноября заседание Дисциплинарного комитета ФХБ не состоится в силу активной фазы оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча между командами „Динамо-Молодечно“ и „Могилев“, состоявшегося 12 ноября.

ФХБ тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств „странного“ матча и вынесения по нему максимально объективной и исчерпывающей правовой оценки», — говорится в заявлении ФХБ.

В этой связи ФХБ считает преждевременными какие бы то ни было заявления и решения от имени общественных органов «до получения официальной информации от Следственного комитета и судебных инстанций».


Как напоминает tut.by, этот матч вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров (коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой — с 7.10 до 1.68), а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru