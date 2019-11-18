«Запланированное на 18 ноября заседание Дисциплинарного комитета ФХБ не состоится в силу активной фазы оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча между командами „Динамо-Молодечно“ и „Могилев“, состоявшегося 12 ноября.





ФХБ тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств „странного“ матча и вынесения по нему максимально объективной и исчерпывающей правовой оценки», — говорится в заявлении ФХБ.





В этой связи ФХБ считает преждевременными какие бы то ни было заявления и решения от имени общественных органов «до получения официальной информации от Следственного комитета и судебных инстанций».









Как напоминает tut.by , этот матч вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров (коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой — с 7.10 до 1.68), а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6.



