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Марадона снова может стать безработным

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может покинуть клуб, сообщает TNT Sports.

Это связано с тем фактом, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента.

Марадона поддержал его и дал понять, что может покинуть свой пост, если нынешний президент не останется в клубе. Пеллегрино принял решение не баллотироваться на выборы ни при каких обстоятельствах.

«Химнасия» с 10 очками занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В последних пяти матчах она одержала три победы.
Источник: sport-express.ru
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