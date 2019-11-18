Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусские баскетболистки разгромили британок

Белорусские баскетболистки в гостях разгромили сборную Великобритании — 90:59 (21:15, 19:12, 20:15, 30:17). Это был первый поединок нашей команды в отборе на Евро-2021.

Самые результативные у белорусок — Мария Попова (24 очка и 8 подборов) и Анастасия Веремеенко (17 очков, 11 подборов, 5 ассистов, 4 блока).

В группе F лидирует Великобритания — 3 очка после 2 матчей, Беларусь — 2 очка (1), Польша — 1 (1). Прямую путевку на Евро получит победитель группы, команда, которая займёт второе место, также имеет шанс туда попасть (будут выбраны пять лучших "вторых" среди девяти групп).


Следующий матч белорусская сборная проведет 12 ноября 2020-го дома с Польшей. 4 февраля 2021 года белоруски примут сборную Великобритании, а 7 февраля 2021-го сыграют в гостях с Польшей.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru