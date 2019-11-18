Милевский о прощальном матче Глеба: «С удовольствием поучаствовал бы»

– В недавнем матче с «Ислочью» ты играл против Глеба. Как он? В 38 лет в порядке еще?





– Да, он еще в порядке. Мне было очень приятно сыграть против него играть. В матче то у меня было столкновение, то у него. И мы к друг другу очень тепло подходили. Мне это очень понравилось. И он за меня переживал: «Тем, как там, нормально?». И я к Глебу подошел, так как там малый наш въехал в него. Было немножко больно.





Приятно играть с такими футболистами. Хотелось бы еще в одной команде когда-то может быть поиграть :) Но уже не получится. Это было бы очень здорово. А так Саня может еще играть в футбол.





– Глеб организовывает в 2020-м году в Минске прощальный матч. Приедут звезды: Анри, Фабрегас и многие его звездные партнеры. Тебя приглашали?





– Ой, я вообще от тебя об этом первый раз слышу. На самом деле это очень круто, если так будет. Респект, если приедут такие звездные футболисты. Саню, значит, уважают такие звезды. Это круто и дай бог, то я бы тоже с удовольствием поучаствовал бы в таком матче, – сказал Милевский в эфире YouTube-канала SportArenaTV.



