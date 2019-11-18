Французский миллиардер Бернар Арно, © AFP 2019 / ERIC PIERMONT





Французский миллиардер Бернар Арно может стать владельцем итальянского футбольного клуба "Милан", сообщает Corriere dello Sport.





Арно, который возглавляет компанию LVMH и чье состояние оценивает в 103 миллиард долларов, готов заплатить за "россонери" от 960 миллионов до миллиарда евро. По информации СМИ, бизнесмен находится на стадии переговоров с нынешними боссами клуба.





Правда, семья Арно всячески опровергает эту информацию. Так, месяц назад сын миллиардера Антуан заявил, что не понимает, откуда берутся слухи о покупке "Милана" его отцом.





Вместе с тем целый ряд авторитетных СМИ утверждают, что вероятность сделки очень высока.





"Милан" располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не участвует в еврокубках в текущем сезоне, пишет sputnik.by





С лета прошлого года клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду Elliot. Это произошло из-за неуплаты по кредитной задолженности перед фондом уже бывшим владельцем клуба Ли Юнхуном.



