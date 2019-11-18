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Ян Тигорев: у Алексея Баги глаза грустные, потому что нет результата

Экс-футболист национальной сборной Ян Тигорев в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился рядом мыслей относительно чемпионата Беларуси по футболу.

- Оформит ли брестское "Динамо" чемпионство?

- Не знаю. У Бреста, конечно, большие проблемы с составом. Но как показывает практика, Брест дома играет очень хорошо. Поэтому достаточно набрать одно очко. Не должны они проиграть при родной публике.

- Что не так с БАТЭ: почему у главного тренера Алексея Баги грустные глаза?

- Они грустные, потому что нет результата. Нет еврокубков. К которым приучили нас. Мы помним, какой глыбой был Капский. Увы, его с нами нет. Стало быть, БАТЭ в любом случае будет меняться. Посмотрим.

- Что скажешь о возможности создания ПФЛ?

- Хорошо, что мы начали об этом говорить. Я не сижу в высоких кабинетах. Сложно сказать, чем все завершится. Уже 20 лет, пора что-то менять.
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