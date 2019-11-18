Ян Тигорев: у Алексея Баги глаза грустные, потому что нет результата
Экс-футболист национальной сборной Ян Тигорев в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился рядом мыслей относительно чемпионата Беларуси по футболу.
- Оформит ли брестское "Динамо" чемпионство?
- Не знаю. У Бреста, конечно, большие проблемы с составом. Но как показывает практика, Брест дома играет очень хорошо. Поэтому достаточно набрать одно очко. Не должны они проиграть при родной публике.
- Что не так с БАТЭ: почему у главного тренера Алексея Баги грустные глаза?
- Они грустные, потому что нет результата. Нет еврокубков. К которым приучили нас. Мы помним, какой глыбой был Капский. Увы, его с нами нет. Стало быть, БАТЭ в любом случае будет меняться. Посмотрим.
- Что скажешь о возможности создания ПФЛ?
- Хорошо, что мы начали об этом говорить. Я не сижу в высоких кабинетах. Сложно сказать, чем все завершится. Уже 20 лет, пора что-то менять.
08:07 18/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение