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В Италии уволили тренера юношеской футбольной команды за неуважение к сопернику после победы 27:0

Главный тренер юношеской команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини был уволен после победы над "Марина Кальчо" со счетом 27:0.

"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла соперника со счетом 27:0. Глубоко сожалеем об этом. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло. Искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Могу подтвердить, что наш совет директоров принял единогласное решение уволить тренера Риччини.

Наши тренеры обязаны не только обучать молодежь, но и воспитывать ее. В данном случае этого не случилось", — как передает sports.ru, заявил президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли.
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