"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла соперника со счетом 27:0. Глубоко сожалеем об этом. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло. Искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Могу подтвердить, что наш совет директоров принял единогласное решение уволить тренера Риччини.





Наши тренеры обязаны не только обучать молодежь, но и воспитывать ее. В данном случае этого не случилось", — как передает sports.ru , заявил президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли.



