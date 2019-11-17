Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сборная Беларуси по футболу завершила отбор на Евро-2020 разгромным поражением

Сборная Беларуси по футболу завершила выступление в квалификации к чемпионату Европы – 2020 поражением от сборной Германии со счётом 0:4.

Немцы у себя дома переиграли белорусов вчистую, хотя у "белокрылых" было две реальные возможности забить: Стасевич дважды не смог переиграть Нойера — на 40-й минуте в контратаке и на 75-й с пенальти, передает "Еврорадио".

"Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается первого тайма и игры в обороне, и во втором тайме игры в атаке. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры", — сказал после матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель.


Беларусь с 4 очками заняла в своей группе предпоследнее место, а Германия завершила квалификацию на первой строчке турнирной таблицы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru