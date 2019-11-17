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Михаил Мархель: не собираемся посыпать голову пеплом

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель после крупного поражения от сборной Германии (0:4) отметил, что команда не собирается посыпать голову пеплом.

- Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается действий в обороне в первом тайме, и действий в атаке во втором тайме. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас этот матч очень полезен во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас.

Кстати, Стасевич в этом матче вновь не реализовал пенальти. 
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