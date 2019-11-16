Миллионер купил клуб, назначил себя тренером и за день приобрел 15 футболистов
Бизнесмену не понравилось, как команда безвольно проиграла свой последний матч, поэтому пошел на такие радикальные меры.
Британский миллионер Гленн Тэмплин купил футбольный клуб "Ромфорд" из восьмого дивизиона и сразу же назначил себя главным тренером команды, пишет BBC.
"Мы подписали 15 новых игроков и нацелены на то, чтобы уйти с последнего места в таблице и заработать место в плей-офф. Я искренне верю, что мы можем выбраться со дна и пойти на повышение. Вперед, «Ромфорд»! Поддержите нас, и давайте вместе сделаем это", — написал Тэмплин на своей странице в Twitter по этому случаю.
Увольнение прежнего главного тренера команды и обновление состава Тэмплин объяснил тем, что команда играла без страсти.
"Пол Мартин — лучший менеджер, чем я, но у меня есть связи, и все сделки заключались на тех условиях, что я лично буду всем управлять. Когда мы доберемся до Национальной лиги (пятый по уровню дивизион), я уйду с этой должности. Я знаю свои границы возможного", — заявил миллионер.
Тэмплин заверил, что не будет бездумно тратить деньги на покупку известных игроков. Бизнесмен добавил, что мог приобрести клуб из более высокого дивизиона, но он любит вызовы.
"В жизни я достиг всех своих целей. А когда ты достигаешь целей и тебе становится скучно — это опасно. Так что мне нужно хобби", — сказал.
В "Ромфорде" Тэмплин дебютирует уже в субботу матчем против "Коггесхолла". Клуб миллионера занимает последнее, 20-е место в Истмийской северной лиге, набрав 5 очков в 11 матчах.
Тэмплин не в первый раз вкладывается в футбол. Последние три года он владел "Биллерикеей Таун", но два месяца назад был вынужден продать клуб из-за угроз в адрес себя и сына.
19:23 16/11/2019
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