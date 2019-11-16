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Бекхэм забрал детей и съехал от жены

Футболист Дэвид Бекхэм забрал всех детей и переехал от своей супруги Виктории.
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Бекхэм забрал детей и съехал от жены 
Футболист Дэвид Бекхэм забрал всех детей и переехал от своей супруги Виктории.

Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист арендовал роскошный особняк на вершине холма в Беверли-Хиллз. Дом со стеклянными стенами, бассейном с эффектом горизонта, шестью спальнями и десятью ванными комнатами ежемесячно обходится ему в 25 тысяч долларов.

Вместе с отцом в арендованное жилье переехали дети супругов: 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер, пишет ru.oxu.az
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