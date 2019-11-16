Бекхэм забрал детей и съехал от жены

Футболист Дэвид Бекхэм забрал всех детей и переехал от своей супруги Виктории.





Об этом сообщает Daily Mail.





Футболист арендовал роскошный особняк на вершине холма в Беверли-Хиллз. Дом со стеклянными стенами, бассейном с эффектом горизонта, шестью спальнями и десятью ванными комнатами ежемесячно обходится ему в 25 тысяч долларов.



