Бекхэм забрал детей и съехал от жены
Футболист Дэвид Бекхэм забрал всех детей и переехал от своей супруги Виктории.
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Бекхэм забрал детей и съехал от жены
Футболист Дэвид Бекхэм забрал всех детей и переехал от своей супруги Виктории.
Об этом сообщает Daily Mail.
Футболист арендовал роскошный особняк на вершине холма в Беверли-Хиллз. Дом со стеклянными стенами, бассейном с эффектом горизонта, шестью спальнями и десятью ванными комнатами ежемесячно обходится ему в 25 тысяч долларов.
Вместе с отцом в арендованное жилье переехали дети супругов: 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер, пишет ru.oxu.az
16:20 16/11/2019
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