Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Артем Милевский о расистском скандале: «Уханье всю жизнь было. И что?»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал расистский скандал на матче «Шахтер» – «Динамо» и рассказал об отношении к расизму.

«Уханье всю жизнь было. И что? У нас в брестском «Динамо» тоже черный в команде есть – парнишка Кики. Я ему бананы приношу. Говорю: «На, возьми все бананы». Он меня называет расистом. Посмеялись. Алиев Юссуфу на базе постоянно на обеде бананы приносил, кидал, пишет ua.tribuna.com

Когда ты в команде играешь, дружишь – это нормально пошутить. Это немного черный юмор, но нормально. 


Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: «Эй, обезьяна». Или банан в наглую кинуть. Тогда я согласен. А когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе – коллектив должен быть», – сказал Милевский.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru