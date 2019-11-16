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Президент мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Ули Хенесс ушел в отставку

Хенесс покинул пост президента "Баварии".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я хочу поблагодарить всех за тепло и поддержку на протяжении 50 лет, которые я провел в этом клубе. Это было изумительное время. Мы успешно играли в футбол, создали хорошую экономическую основу и построили собственный стадион, о котором так мечтали фанаты. Вот и все", - сказал У.Хенесс, цитирует ru.oxu.az

Новым президентом клуба избран бывший топ-менеджер концерна Adidas Херберт Хайнер.


Напомним, У.Хенесс стал игроком "Баварии" в возрасте 17 лет. Он выступал за клуб из Мюнхена с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры футболиста Ули стал менеджером "Баварии". 
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