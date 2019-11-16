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Артем Милевский запускает свой канал

В декабре, как пишет by.tribuna.com планируется запуск YouTube-канала Артема Милевского: лайфстал, футбольные интервью

Агент форварда брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков рассказал о будущих проектах с футболистом, а также поведал об открытии YouTube-канала.

Фото: ФК «Динамо» (Брест)

– С Артемом мы сейчас работаем более как одно целое. А процент в Бресте? Процент – это имеешь ввиду с зарплаты?

– Да.

– Нет. У меня нету. Сейчас. Я с Артема брал деньги один раз в плане процентов.

– Это когда? «Хайдук»?

– Нет. «Конкордия». Там просто были очень хорошие бонусы. Мы просто договорились, чтобы я покрыл свои расходы в плане перемещений. Потому что было очень много переговоров, встреч. А это затратная часть. Мы просто договорились и все. Он меня в конце сезона отблагодарил.

Есть футболисты, с которых я беру проценты. Есть футболисты, с которых я не беру проценты. У меня есть несколько футболистов, с которыми я очень давно работаю. И Артем в том числе. С которым у меня нету контракта.

– То есть это просто дружба? Я приехал, устроил. Это не бизнес для тебя?

– Артем?

– Да.

– Это большая перспектива в перспективе заработать деньги.

– В смысле?

– Ну после футбола.  Есть очень много проектов, которые можно сделать. На сегодняшний день буквально месяц назад мы были в стадии переговоров с очень крутым телевизионным проектом. Но из-за того, что он сейчас действующий футболист… Просто там время надо. Там формат съемок не маленький.  Поэтому мы перенесли весь проект.

Мы сейчас запускаем YouTube-канал в декабре. Это будет очень глобальный, очень крутой проект. В перспективе можно выйти на цифры, где можно заработать какие-то деньги.

– Про что YouTube?

– Лайфстайл. Футбольный лайфстайл.  Футбольные разговоры, байки. Это целый микс, это симбиоз многих интересных идей, коллабораций.  

– Это стенд-ап Артема или он зовет кого-то?

– Зовет. Это гостевая история. Плюс это история интервьюера, но в каких-то необычных местах: в машине, в офисе у кого-то и т.д. И у нас очень много идей.

– Про это вы говорили? Коллаборация с «КраСавой»?

– Да. Первый выпуск у нас будет с Жэкой Савиным. Ну Жэка и еще несколько гостей. Очень неожиданных.

– Деньги чьи?  Партнеров нашли?

– Да, мы нашли партнеров, которые готовы инвестировать, – сказал Панков в эфире программы MelkazeRAW на YouTube.
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