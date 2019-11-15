У олимпийского чемпиона Андрея Арямнова родился сын
У олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Арямнова родился сын
31-летний спортсмен во второй раз стал отцом. В его семье есть дочь Дарья (она родилась в 2011-м).
"Хочу минимум четверых детей", — говорил Андрей в одном из интервью.
Арямнов выиграл золото Олимпиады 2008 года в Пекине. В последующие годы у него были проблемы с законом — тяжелоатлета задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, штрафовали, лишали водительских прав и президентской стипендии.
После были травмы. Андрей Арямнов думал уже закончить карьеру, но решил еще напомнить о себе.
В 2019-м он завоевал серебро чемпионата Европы в Батуми и чемпионата мира в Паттайе в категории до 109 кг. Впереди — Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Источник: euroradio.fm
22:01 15/11/2019
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