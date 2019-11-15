Не проиграть 0:8. Йоахим Лев выбрал голкипера на матч с белорусами

В рамках отборочной турнира Евро-2020 сборная Германии 16 ноября примет в Менхенгладбахе сборную Беларуси, а 19 ноября сыграет во Франкфурте-на-Майне с Северной Ирландией.