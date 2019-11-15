Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лига чемпионов: Солигорский «Шахтер» вновь обыграл финский «ВяЛеПя»

В следующем раунде солигорские волейболисты сыграют с cербской «Войводиной».

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов солигорский "Шахтер" обыграл финский "ВяЛеПя" — 3:0, передает pressball.by.

ВяЛеПя (Финляндия) — Шахтер (Солигорск) — 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)

Неделей ранее солигорский клуб добился победы с аналогичным счетом — 3:0. Отметим, "Шахтер" в Финляндию поддерживал председатель БФВ Эдуард Венский.

В следующем раунде квалификации "Шахтер" сыграет с сербской "Войводиной".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru