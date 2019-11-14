8 игроков чемпионата Беларуси, которых уже отправляют в новые клубы

Иван Бахар, «Минск»

Куда: «Шахтер», «Динамо» Минск, «Шериф» (Молдова)





Один из главных проспектов белфутбола проводит третий полноценный сезон в высшей лиге. Сейчас 21-летний Бахар очевидный лидер «Минска»: если игра впереди у Ивана не идет, то проблемы возникают у всей команды. Особо футболисту удается вторая половина сезона, за которую он успел забить шесть мячей. Вызов в национальную команду не заставил себя долго ждать. Бахар с ходу закрепился в сборной и поучаствовал во всех четырех матчах под руководством Михаила Махреля.





В 2019-м футболиста куда только не сватают. Признает интерес к своей персоне и сам Бахар, рассказывая не только про варианты в Беларуси, но и за границей – РПЛ, ФНЛ, Венгрия. Последние новости отправляют футболиста в «Шахтер», минское «Динамо» и молдавский «Шериф».

Евгений Шевченко, «Минск»

Куда: «Динамо» Брест, «Шахтер»





Когда начинают говорить о переходе Бахара, тут же вспоминают и про другого атакующего футболиста «Минска» – Шевченко. 23-летний полузащитник также может покинуть команду зимой, чего не исключает сам. Дебютировавший за сборную в матче против Голландии игрок не прочь попробовать легионерского хлеба хотя бы в Польше и ставит себе в пример Ивана Маевского, который начинал заграничную карьеру в скромной «Завише». Оптимальным вариантом Шевченко считает чемпионаты Испании и Голландии, но это пока мечты. По последним сведениям, более приземленные и реальные варианты для Евгения – Брест или Солигорск. Впрочем, Игорь Шлойдо хотел бы оставить и Шевченко, и Бахара в «Минске».

Илья Шкурин, «Энергетик-БГУ»





Куда: «Динамо» Минск, «Спартак» Москва, клубы РПЛ





20-летний нападающий с непростым характером начинал чемпионат как игрок замены в «Энергетике-БГУ», но к лету Илья стал намного чаще появляться в стартовом составе, а вскоре после этого – забивать аномально много для белорусского чемпионата. Сейчас на счету Шкурина 17 голов в 24 матчах.





Такой скорострельности не хватило, чтобы получить вызов в сборную, зато другие клубы уже положили глаз на перспективного игрока, в том числе даже московский «Спартак» (но это не точно).

Момо Янсане, «Ислочь»

Куда: «Шахтер»





22-летний гвинейский нападающий с отличным голевым чутьем и мощным ударом весной ворвался в чемпионат Беларуси и начал забивать с первых матчей. Африканец делает это на протяжении всего сезона. Голы Момо не раз приносили очки «волкам» и помогают идти к желаемой отметке в 50 пунктов. Правда, форварду не всегда хватает тактической выучки.





Благодаря неплохой результативности для белорусских широт (10 мячей в 26 поединках) за Янсане стали следить тренеры сборной Гвинеи, пожелавшие просмотреть футболиста на ближайшем сборе. А еще в своих рядах Момо хотят видеть в Солигорске. «Шахтер» уже якобы начал переговоры по трансферу нападающего.

Элис Бакай, «Шахтер»

Куда: «Динамо» Брест





32-летний албанец может усилить любую команду высшей лиги. До травмы, из-за которой Бакай пропустил весь октябрь, футболист разрывал оборону соперников: в 12 матчах из 21 он покидал поле с очками. Ситуация не изменилась и после выздоровления. Бакай вернулся в игре со «Славией» и заработал 1+2.





К разочарованию солигорчан, у полузащитника заканчивается контракт после сезона, и он не собирается его продлевать. Соглашение с Брестом уже заключено.

Николай Золотов, «Витебск»

Куда: «Динамо» Брест

По тому же маршруту отправляют Золотова. 25-летний левый защитник пусть не одарен технически, зато прекрасен в отборе. Без этого футболиста сезон для «Витебска» получился бы еще более провальным. За старания Николая вызывают в сборную, где защитник уже успел дебютировать, проведя весь товарищеский матч с Уэльсом.

Валерий Громыко, «Шахтер»





Куда: «Арсенал» (Россия)





В начале сезона Громыко по-настоящему заиграл в Солигорске, а Сергей Ташуев называл 22-летнего футболиста одним из лидеров команды. Валерий отлично смотрелся в центре поля, забивал крутые мячи и впервые вышел за сборную, причем сделал это в старте против Германии. Однако в июле обострились переговоры о продлении контракта с «Шахтером», игрока вывели из состава. Громыко уже давно не тренируется с командой и поддерживает форму самостоятельно. Впрочем, он уже знает, где начнет следующий сезон.

Юрий Ковалев, «Шахтер»

Куда: «Арсенал» (Россия)





Кроме Бакая и Громыко зимой «Шахтер» наверняка недосчитается еще и Ковалева. О переходе скоростного крайка в чемпионат России заговорили летом, сватая в «Оренбург». Однако тогда не срослось, и Ковалев остался в Солигорске. Пока большой результативностью полузащитник не блещет: на его счету всего 6 голов в 27 матчах, большинство из которых он проводит от звонка до звонка. Тем не менее 26-летний хавбек собирается уезжать в более сильный чемпионат. В октябре сообщили, что Ковалев так же, как и Громыко, поставил подпись под контрактом с «Арсеналом».





Фото: vk.com/fcisloch, vk.com/energetikbgu, vk.com/fcshakhterby,







