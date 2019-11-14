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Контрольный - в голову: в Москве застрелили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу (по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга) Ашот Болян застрелен накануне вечером в Москве (РФ).


Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся", - сообщил собеседник агентства.

Эту информацию ТАСС подтвердила официальный представитель Главного следственного управления СК ПФ по Москве Юлия Иванова. "Следственными органами ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). 

"По данным следствия, вечером 13 ноября возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту, неизвестный произвел не менее одного выстрела в мужчину 1979 года рождения, от которых он скончался на месте происшествия", - сообщила представитель ГСУ. 

Как предварительно установило следствие, неизвестные расстреляли мужчину из пистолета с глушителем.

40-летний Ашот Болян - трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга и 17-кратный чемпион различных международных турниров. 

Возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций. Кроме того, он был гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", связанной со сферой спорта.
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