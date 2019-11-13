Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY





«Зубры» хорошо начали матч и повели 1:0 после гола Артема Демкова, но уже через три минуты «Витязь» вел в счете благодаря точным броскам Гребенщикова и Лаюнена, пишет tut.by





И все же хозяева смогли отыграться еще до перерыва: свою первую шайбу в сезоне забросил Райан Спунер.





В начале второго периода Александр Семин вновь вывел «Витязь» вперед, но минчане не только отыгрались, но и повели в счете. Сначала мощным броском отметился Никита Крыскин, а затем здорово сыграл Райан Спунер, который оформил дубль.