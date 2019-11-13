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Покатило! Минское «Динамо» одержало волевую победу над подольским «Витязем»

Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).

Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY

«Зубры» хорошо начали матч и повели 1:0 после гола Артема Демкова, но уже через три минуты «Витязь» вел в счете благодаря точным броскам Гребенщикова и Лаюнена, пишет tut.by

И все же хозяева смогли отыграться еще до перерыва: свою первую шайбу в сезоне забросил Райан Спунер.

В начале второго периода Александр Семин вновь вывел «Витязь» вперед, но минчане не только отыгрались, но и повели в счете. Сначала мощным броском отметился Никита Крыскин, а затем здорово сыграл Райан Спунер, который оформил дубль.


В субботу минское «Динамо» сыграет дома с «Авангардом».
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