Покатило! Минское «Динамо» одержало волевую победу над подольским «Витязем»
Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).
Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY
«Зубры» хорошо начали матч и повели 1:0 после гола Артема Демкова, но уже через три минуты «Витязь» вел в счете благодаря точным броскам Гребенщикова и Лаюнена, пишет tut.by
И все же хозяева смогли отыграться еще до перерыва: свою первую шайбу в сезоне забросил Райан Спунер.
В начале второго периода Александр Семин вновь вывел «Витязь» вперед, но минчане не только отыгрались, но и повели в счете. Сначала мощным броском отметился Никита Крыскин, а затем здорово сыграл Райан Спунер, который оформил дубль.
В субботу минское «Динамо» сыграет дома с «Авангардом».
22:46 13/11/2019
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