«Мой супруг, Сергей Стародуб, мастер спорта международного класса, член национальной команды РБ, чемпион и призер РБ, призер Военных игр, чемпионата мира среди студентов, призер и чемпион различных международных турниров и гран-при рейтинговых турниров.





фото СТВ, Кирилла Грищенко













На очередном допинг контроле в их крови нашли распад препаратов, каких они





никогда не принимали и которые им были подсыпаны на тренировке в воду. Сейчас они УЖЕ лишились участия в мировых соревнованиях, лишены зарплат, им не продлены контракты, медаль Кирилла с европейских игр присвоена другому спортсмену. На данный момент стоит вопрос о дисквалификации спортсменов, которые потратили свою жизнь на спортивные достижения для своей страны!





Сергей Стародуб, фото БелТА





Спасибо всем, кто не останется безучастным к нашей проблеме. Просим пересмотрения решения федерации и справедливости. Поддержите репостом, пусть этот случай получит огласку и не останется в тени! #стародубгрищенкосила», – написала Алла в инстаграме.







