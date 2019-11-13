Жена Стародуба: «Моему мужу и его другу Кириллу Грищенко запрещенные препараты подсыпали в воду на тренировке»
Жена белорусского спортсмена по греко-римской борьбе Сергея Стародуба Алла Стародуб поддержала супруга и его друга Кирилла Грищенко, которые лишились участия в мировых соревнованиях из-за допинга.
«Мой супруг, Сергей Стародуб, мастер спорта международного класса, член национальной команды РБ, чемпион и призер РБ, призер Военных игр, чемпионата мира среди студентов, призер и чемпион различных международных турниров и гран-при рейтинговых турниров.
фото СТВ, Кирилла Грищенко
И его друг, Грищенко Кирилл, мастер спорта международного класса, член национальной команды РБ, чемпион и призер РБ, чемпион Европейских игр, призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионата мира среди студентов, чемпион и призер различных международный турниров и гран-при рейтинговых турниров не так давно попали в неприятную ситуацию.
На очередном допинг контроле в их крови нашли распад препаратов, каких они
никогда не принимали и которые им были подсыпаны на тренировке в воду. Сейчас они УЖЕ лишились участия в мировых соревнованиях, лишены зарплат, им не продлены контракты, медаль Кирилла с европейских игр присвоена другому спортсмену. На данный момент стоит вопрос о дисквалификации спортсменов, которые потратили свою жизнь на спортивные достижения для своей страны!
Сергей Стародуб, фото БелТА
Спасибо всем, кто не останется безучастным к нашей проблеме. Просим пересмотрения решения федерации и справедливости. Поддержите репостом, пусть этот случай получит огласку и не останется в тени! #стародубгрищенкосила», – написала Алла в инстаграме.
22:00 13/11/2019
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