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Наезд на судью дорого обошелся Ганчаренко

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА беларуса Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.


ЦСКА в воскресенье в гостях одержал волевую победу над "Сочи" со счетом 3:2 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Ганчаренко в перерыве на повышенных тонах общался с главным судьей встречи Станиславом Васильевым, предложив ему "сделать лицо попроще", за что получил желтую карточку.

"По результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело в соответствии с оскорбительным поведением с использованием ненормативной лексики. В понедельник мы получили рапорт всех участников, тренер сам объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судей и напряженным графиком игр. 

Он сам признал, что такое поведение недопустимо, в СМИ были заявление и извинения тренера. Мы приняли это во внимание, но тренер дисквалифицирован на один реальный матч и второй условно, штраф — 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона ", — заявил Григорьянц журналистам.
Источник: ria.ru
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