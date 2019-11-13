Во время матча 16-го тура футбольного чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» в эфир телеканала «Матч Премьер» случайно попало эмоциональное обращение белорусского тренера Виктора Гончаренко к арбитру Станиславу Васильеву, который ранее показал ему желтую карточку за высказывание претензий по судейству.





Перед выходом команд на второй тайм главный тренер ЦСКА сказал:





– Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо? Вы сейчас научились, б…, отвечать. Научились прекрасно отвечать, б… Так вы, б…, принимайте критику, которая вам тоже говорится, хорошо? Потому что вы, б…, с такими лицами отвечаете, что п…ец.





Информация об этом широко разошлась по спортивным медиа. На следующий день Гончаренко на сайте ЦСКА опубликовал пояснение, в котором признал, что общался с судьями на повышенных тонах, но обратил внимание – оскорблений в адрес арбитров не было.





Тренеру теперь грозит дисквалификация на несколько матчей, решение футбольных властей об этом будет принято в ближайшее время.





Пока же эмоциональное обращение Гончаренко продолжают обсуждать. Естественно, многие болельщики отмечают, что такое поведение недопустимо – пусть, по сути, тренер, возможно, и прав.









Вместе с тем в защиту белорусского тренера выступили известные персоны. Что интересно, среди них оказался журналист Василий Уткин, некогда критиковавший Гончаренко.





– Он там основательно «приблякивал». Ну знаете, он же этим словом никого не называл. Это было такое междометие. Не вижу тут ничего оскорбительного. Он сказал судьям, мол, раз вы такие красавцы, то почему бы вам не реагировать на критику разумно и не отвечать за свои поступки. Почему нет? В матче «Сочи» — ЦСКА люди насчитали три явные судейские ошибки. Это действительно абсолютно никуда не годится. Я солидарен с Виктором Гончаренко в его междометии, – заявил Василий Уткин в своем блоге на Youtube.





А главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил:





– Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное и общаться не стоит.





Тем временем в сети много шутят по поводу слов Гончаренко, и возвращенный им в активный оборот призыв «лицо попроще сделайте» рискует стать мемом.