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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

Как стало известно SPORT.TUT.BY, Надежда Скардино родила сына. Это случилось 10 ноября в 5-м роддоме Минска. О весе и росте малыша молодая мама пока говорить не хочет.


Фото: Instagram @poslushnica


Надежде Скардино 34 года. Она — бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи 2014 года и олимпийская чемпионка (в эстафете) Пхенчхана 2018-го. В прошлом году биатлонистка объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. В этом году Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Раньше она не исключала, что у их ребёнка будет двойное гражданство.


31-летний Мартин Ягер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010-м, но позже перешел в биатлон. 
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