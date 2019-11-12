Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

Фото : Instagram @poslushnica





Надежде Скардино 34 года. Она — бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи 2014 года и олимпийская чемпионка (в эстафете) Пхенчхана 2018-го. В прошлом году биатлонистка объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. В этом году Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Раньше она не исключала, что у их ребёнка будет двойное гражданство.