Белорусского борца лишили золотой медали Евроигр в Минске
Белорусского борца греко-римского стиля 28-летнего Кирилла Грищенко лишили золотой медали Европейских игр, которые в этом году прошли в нашей стране.
Он выступал в категории до 130 кг.
Как сообщает сайт Европейского олимпийского комитета, спортсмена обвинили в употреблении запрещенного препарата — дегидрохлорметила-тестостерона.
Об этом допинг-скандале стало известно еще в сентябре. Грищенко был вынужден пропустить чемпионат мира в Нур-Султане.
Тогда представитель тренерского штаба заявил, что произошла "диверсия", спортсмен не мог пользоваться препаратом, который "давно вышел из употребления".
Источник: euroradio.fm
18:01 12/11/2019
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